Названы предварительные причины массовой гибели рыбы в СКО

По данным сайта, в Северо-Казахстанской области на берег озера Глубокое близ города Мамлютка выбросило около пяти тонн мертвой рыбы.

Аким региона Кумар Аксакалов в ходе выездного брифинга рассказал журналистам, что данный водоем бесхозный. Озеро пару раз выставляли на конкурс, чтобы отдать его в пользование, однако до сих пор желающих взять водоем под свое попечение так и не нашлось.

Со слов акима области, озеро является мелководным, скорей всего, на нем не проводились необходимые работы по аэрации, что привело к массовому замору рыбы.

Как заверили в природоохранном ведомстве региона, погибшая рыба уже собрана и утилизирована. В основном здесь рыбачит местное население.