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16:29 (мск), источник: Tengrinews

Названы предварительные причины массовой гибели рыбы в СКО

В северном Казахстане устанавливают причины массовой гибели озерной рыбы, сообщает областная газета Петропавловск.kz.

Источник: Tengrinews

По данным сайта, в Северо-Казахстанской области на берег озера Глубокое близ города Мамлютка выбросило около пяти тонн мертвой рыбы.

Аким региона Кумар Аксакалов в ходе выездного брифинга рассказал журналистам, что данный водоем бесхозный. Озеро пару раз выставляли на конкурс, чтобы отдать его в пользование, однако до сих пор желающих взять водоем под свое попечение так и не нашлось.

Со слов акима области, озеро является мелководным, скорей всего, на нем не проводились необходимые работы по аэрации, что привело к массовому замору рыбы.

Как заверили в природоохранном ведомстве региона, погибшая рыба уже собрана и утилизирована. В основном здесь рыбачит местное население.

В Северо-Казахстанской области насчитывается свыше 2300 озер, из которых у 265 есть арендаторы. Как пояснил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО Кабиден Садвакасов, воду из озера и рыбу отправили на анализ. По данному факту будет создана специальная комиссия.

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