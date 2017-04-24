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17:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В станице Казанской с пристройки к школе сорвало кровлю

В станице Казанской Кавказского района с пристройки к коррекционной школе ветром сорвало кровлю.

Она упала на опору ЛЭП, и некоторые местные жители остались без света. Восстановить энергоснабжение обещают к 25 апреля, рассказал ГТРК «Кубань» Игорь Дик, начальник отдела по делам ГО и ЧС Кавказского района.

Это не все, что натворил ветер в станице Казанской. Там же оказались повалены деревья. Порывы ветра достигают 14 метров в секунду.

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