Подельник Аблязова обратился в ОБСЕ с официальным заявлением

Экс-топ-менеджер написал открытое письмо в ОБСЕ, где изложил, что Мухтар Аблязов провоцирует европейских журналистов и общественников на информационные кампании, которые только мешают суду и подрывает репутацию Жаримбетова.

Поводом для обращения послужило задержание Жаримбетова в январе 2017 года на территории Турции. Тогда польский фонд «Открытый диалог» напечатал серию статей о том, что казахстанец был «похищен казахстанскими спецслужбами и вывезен на родину». Ниже приводится часть письма, адресованного Жаримбетовым ОБСЕ.

«Польская фундация “Открытый диалог” с подачи Мухтара Аблязова опубликовала серию аналитических материалов, в которых факт моего прибытия в Казахстан назван “похищением”. Я открыто заявлял и заявляю вновь, что меня никто не похищал. Я прибыл в Казахстан по собственному решению, принятому без какого-либо давления на меня. Я мог воспользоваться статусом политического беженца, предоставленным мне Великобританией, но специально не сделал этого. Заявление моей супруги о “похищении” инспирировано Мухтаром Аблязовым и руководителем польской фундации “Открытый диалог” Людмилой Козловской, с которой, кстати, я даже не знаком. Она уговорила мою супругу подписать некое письмо о якобы моём похищении, воспользовавшись её состоянием», — написал в письме Жаксылык Жаримбетов.

В суде интересы Жаримбетова представляет адвокат Нурлан Устимиров, который 24 апреля 2017 года пришёл в центр ОБСЕ в Алматы, чтобы передать письмо представителю организации.

«Я и мой подзащитный считаем, что ОБСЕ должны вмешаться в ситуацию, чтобы запретить публиковать ложные непроверенные факты и заставить опровергнуть клеветнические заявления. Жаксылык пытается таким образом восстановить свою репутацию, так как ему ещё предстоит выступать в суде. Мы просим предоставить нам возможность лично встретиться с европейскими дипломатами и представителями ОБСЕ, чтобы прояснить ситуацию», — рассказал адвокат Нурлан Устимиров.

На скамье подсудимых по делу о крупных хищениях экс-топ-менеджеры БТА банка находятся бывший зампредседателя Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и экс-председатель правления Садуакас Мамеш. Адвокаты подсудимых не были против рассмотрения процесса без главного фигуранта дела — Мухтара Аблязова.

Жаксылык Жаримбетов полностью признал свою вину, Садыков и Мамеш частично согласились с вменяемыми им статьями УК РК.

Национальное бюро по противодействию коррупции в соответствии с требованиями УПК через СМИ дважды уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос. Но Аблязов на допрос не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.