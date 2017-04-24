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17:37 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД

В Казани около торгового центра «Азино» ночью избили 34-летнего сотрудника ГИБДД, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Предварительно, инцидент случился в субботу около 3 часов ночи неподалеку от центрального входа в ТЦ.

 — Неизвестные без причины напали на инспектора и нанесли ему множество ударов руками и ногами. Также избиение продолжилось около АЗС на улице Закиева, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Побои», 23 апреля полицейские задержали двух подозреваемых 26 и 28 лет.

Сейчас выясняются причины нападения, идет расследование.

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