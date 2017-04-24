В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД

Предварительно, инцидент случился в субботу около 3 часов ночи неподалеку от центрального входа в ТЦ.

— Неизвестные без причины напали на инспектора и нанесли ему множество ударов руками и ногами. Также избиение продолжилось около АЗС на улице Закиева, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Побои», 23 апреля полицейские задержали двух подозреваемых 26 и 28 лет.

Сейчас выясняются причины нападения, идет расследование.