В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД
В Казани около торгового центра «Азино» ночью избили 34-летнего сотрудника ГИБДД, об этом ProKazan.ru сообщил источник.
В Казани около торгового центра «Азино» ночью избили 34-летнего сотрудника ГИБДД, об этом ProKazan.ru сообщил источник.
Предварительно, инцидент случился в субботу около 3 часов ночи неподалеку от центрального входа в ТЦ.
— Неизвестные без причины напали на инспектора и нанесли ему множество ударов руками и ногами. Также избиение продолжилось около АЗС на улице Закиева, — рассказали ProKazan.ru.
По данному факту было возбуждено дело по статье «Побои», 23 апреля полицейские задержали двух подозреваемых 26 и 28 лет.
Сейчас выясняются причины нападения, идет расследование.