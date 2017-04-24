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17:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Экс-налоговик незаконно работал в «Волгоградэнергосбыте»

Прокуратура Волгограда выявила нарушения о противодействии коррупции при заключении трудового договора между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшим государственным служащим.

По сведениям, ставшим известными ВДТВ, бывший главный налоговый госинспектор отдела выездных проверок межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.

В июне 2016 года был назначен на должность начальника отдела централизованной бухгалтерии ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Прокурору удалось выяснить, что в 2013 и 2015 годах экс-сотрудник налоговой был руководителем проверяющей группы при проведении выездных налоговых проверок ПАО «Волгоградэнергосбыт». Согласно же закону, бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ранее проверяемой организации только с согласия соответствующей комиссии. Однако в данном случае такого согласия получено не было.

Сообщается, что в последствии, когда комиссия все-таки состоялась, экс-налоговику было отказано в замещении должности по трудовому договору в ПАО «Волгоградэнергосбыт», однако трудовые отношения между сторонами не смотря на это сохранились.

Прокурором Волгограда был подан иск в Ворошиловский районный суд к ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшему госслужащему о понуждении к расторжению трудового договора как заключенного с нарушением антикоррупционного законодательства.

В итоге трудовой договор между сторонами был расторгнут накануне судебного заседания.

Производство по делу прекращено в связи с отказом прокурора от иска ввиду добровольного удовлетворения заявленных требований.

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