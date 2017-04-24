Экс-налоговик незаконно работал в «Волгоградэнергосбыте»
Прокуратура Волгограда выявила нарушения о противодействии коррупции при заключении трудового договора между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшим государственным служащим.
Прокуратура Волгограда выявила нарушения о противодействии коррупции при заключении трудового договора между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшим государственным служащим.
По сведениям, ставшим известными ВДТВ, бывший главный налоговый госинспектор отдела выездных проверок межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.
В июне 2016 года был назначен на должность начальника отдела централизованной бухгалтерии ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Прокурору удалось выяснить, что в 2013 и 2015 годах
Сообщается, что в последствии, когда комиссия
Прокурором Волгограда был подан иск в Ворошиловский районный суд к ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшему госслужащему о понуждении к расторжению трудового договора как заключенного с нарушением антикоррупционного законодательства.
В итоге трудовой договор между сторонами был расторгнут накануне судебного заседания.
Производство по делу прекращено в связи с отказом прокурора от иска ввиду добровольного удовлетворения заявленных требований.