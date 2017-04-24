В сети появилось видео выезда маршрутного «ПАЗа» на «встречку»

Видео выезда «ПАЗа» маршрута 113КТ (вокзал «Воронеж-1"-остановка «Гостиница») на встречную полосу появилось в городской группе соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 24 апреля. На 11 секунде ролика видно, как движущийся по улице Перхоровича автобус обгоняет легковые автомобили по встречной полосе.