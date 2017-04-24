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17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В сети появилось видео выезда маршрутного «ПАЗа» на «встречку»

Водитель автобуса обогнал легковушки.

Видео выезда «ПАЗа» маршрута 113КТ (вокзал «Воронеж-1"-остановка «Гостиница») на встречную полосу появилось в городской группе соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 24 апреля. На 11 секунде ролика видно, как движущийся по улице Перхоровича автобус обгоняет легковые автомобили по встречной полосе.

Пользователи соцсети возмутились тем, что водитель нарушил правила дорожного движения. Некоторые подписчики предложили автору видео отправить запись в полицию. Ролик собрал более 2 тыс. просмотров.

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