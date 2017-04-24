Взорвавшуюся в Дагестане гранату школьник нашел на улице

В нем отмечается, что по факту инцидента возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — говорится в пресс-релизе.

«С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи. Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс».

По данным следствия, в понедельник в 14 часов в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. «По предварительным данным СК, один находившийся в помещении школьник погиб, еще 10 пострадали. «Точное количество пострадавших уточняется», — добавили в ведомстве.

В свою очередь заместитель директора Агвалинской школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров уточнил «Интерфаксу», что взрыв гранаты произошел за пределами школы — в частном игровом клубе.

«Это частный игровой компьютерный зал. После уроков, когда занятия закончились, дети зашли туда. Там находились и более старшие подростки. Как произошел взрыв, пока непонятно. На месте работают правоохранительные органы. Территория вокруг зала оцеплена», — сказал он. По его словам, ему сообщили, что госпитализированы десять детей и один ребенок погиб.

Ранее в МВД республики «Интерфаксу» сообщили, что один ребенок погиб, еще 11 пострадали «в результате неосторожного обращения с гранатой» в компьютерном классе школы Цумадинского района Дагестана.

По данным минздрава республики, после взрыва гранаты в школе трое детей находятся в тяжелом состоянии и еще трое в состоянии средней тяжести в центральной больнице Цумадинского района Дагестана.