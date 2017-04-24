На улице Северной в Краснодаре произошло массовое ДТП

Около 12:10 водитель Toyota, двигаясь с улицы Красной в сторону мостов, врезался в Volkswagen, который от удара вынесло на встречную полосу. Там он врезался в Hyundai, а затем обе иномарки занесло на автобус.

В результате массового ДТП пострадали два человека — 38-летняя женщина, которая находилась за рулем Volkswagen, и 72-летний водитель Hyundai. Их госпитализировали. Никто из пассажиров автобуса и водитель Toyota не пострадали.