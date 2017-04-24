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22:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Убийца Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы сознался в других эпизодах

Следователей откровения Алексея Фалькина только настораживают.

Задержанный в Екатеринбурге подозреваемый в убийстве и изнасиловании 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы Алексей Фалькин сознался в нескольких эпизодах убийств и изнасилований, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 апреля.

В распоряжении «АиФ-Урал» появилась информация, что задержанный по убийству Ирины Вахрушевой 34-летний токарь из Екатеринбурга Алексей Фалькин признался следствию еще в пяти эпизодах изнасилования женщин и трех эпизодах убийств. Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

С другой стороны, такое странное поведение задержанного и его сотрудничество с правоохранительными органами настораживает следователей, занимающихся расследованием данного уголовного дела. «Либо он сейчас просто принимает все на себя, а на судебном следствии начнет говорить о давлении со стороны следователей и показывать свою невменяемость, либо пытается отсрочить себе пожизненное заключение, которое ему грозит, пытаясь запутать следствие», — сообщает другой источник издания.

Напомним, что 34-летний Алексей Фалькин подозревается в изнасиловании и убийстве 30-летней молодой мамы из Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Вечером 15 апреля девушка отправилась к своей подруги, но до ее дома так и не дошла. Примерно в середины пути ее подкараулил Фалькин, напал на нее, изнасиловал, а затем убил. Мужчину задержали вечером 17 апреля.

В минувший четверг, 20 апреля, в Верхней Пышме состоялись похороны молодой женщины, попрощаться с ней на кладбище пришло более 200 человек. У нее остался пятилетний ребенок.

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