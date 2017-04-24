Разлившаяся река размыла границу Казахстана с Россией в Костанайской области

Попасть в Россию из Казахстана через пункты пропуска Мариинский в Брединском районе РФ и Желкуар в Житикаринском районе Костанайской области Казахстана временно невозможно.

Река Берсуат вышла из берегов и размыла дорогу. Ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина до 1 метра, скорость течения до 2 метров в секунду. Об этом сообщает 1obl.ru.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует о временных затруднениях пересечения государственной границы лицами и транспортными средствами, следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни.

«Рекомендуется выбрать иные маршруты следования через государственную границу», — говорится в сообщении пограничного управления ФСБ России.

В настоящее время в штатном режиме работают два пункта пропуска: двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).