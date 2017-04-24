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18:52 (мск), источник: Фонтанка

На Испытателей от здания подстанции после хлопка отвалилась стена

Здание на проспекте Испытателей в Петербурге осталось без фасадной стены вечером 24 апреля.

Очевидцы сообщили о взрыве, после чего в сети появились фото его последствий.

Судя по фотографиям из соцсетей, фасадная стена отвалилась от здания Федеральной Сетевой компании единой энергетической системы на проспекте Испытателей дом3, корпус 3. «Фонтанка» запросила информацию у владельцев здания и экстренных служб.

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