На Испытателей от здания подстанции после хлопка отвалилась стена
Здание на проспекте Испытателей в Петербурге осталось без фасадной стены вечером 24 апреля.
Здание на проспекте Испытателей в Петербурге осталось без фасадной стены вечером 24 апреля.
Очевидцы сообщили о взрыве, после чего в сети появились фото его последствий.
Судя по фотографиям из соцсетей, фасадная стена отвалилась от здания Федеральной Сетевой компании единой энергетической системы на проспекте Испытателей дом3, корпус 3. «Фонтанка» запросила информацию у владельцев здания и экстренных служб.