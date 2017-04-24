Зампрокурора Алматы сообщил об отсутствии бомбы на четырех станциях Метро

«Станцию Москва проверили саперы с кинологами. По информации ЧС эвакуировано приблизительно 520 человек. Также сотрудниками спецподразделения Арлан осмотрена станция Райымбек. Проверки завершены и на станциях Жибек жолы и Сайран. На данный момент на этих станциях подозрительных предметов не обнаружено», — сообщил заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев.

Сотрудники прокуратуры продолжают работать на всех станциях алматинской подземки.