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18:57 (мск), источник: Newtimes.kz

Зампрокурора Алматы сообщил об отсутствии бомбы на четырех станциях Метро

Ситуация на метрополитене Алматы находится под контролем городской прокуратуры, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

«Станцию Москва проверили саперы с кинологами. По информации ЧС эвакуировано приблизительно 520 человек. Также сотрудниками спецподразделения Арлан осмотрена станция Райымбек. Проверки завершены и на станциях Жибек жолы и Сайран. На данный момент на этих станциях подозрительных предметов не обнаружено», — сообщил заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев.

Сотрудники прокуратуры продолжают работать на всех станциях алматинской подземки.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиров со всех станций метро в Алматы эвакуировали из-за звонка о том, что заложена бомба в метрополитене.

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