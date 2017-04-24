Зампрокурора Алматы сообщил об отсутствии бомбы на четырех станциях Метро
Ситуация на метрополитене Алматы находится под контролем городской прокуратуры, передает patrul.kz.
Ситуация на метрополитене Алматы находится под контролем городской прокуратуры, передает patrul.kz.
«Станцию Москва проверили саперы с кинологами. По информации ЧС эвакуировано приблизительно 520 человек. Также сотрудниками спецподразделения Арлан осмотрена станция Райымбек. Проверки завершены и на станциях Жибек жолы и Сайран. На данный момент на этих станциях подозрительных предметов не обнаружено», — сообщил заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев.
Сотрудники прокуратуры продолжают работать на всех станциях алматинской подземки.
Напомним, ранее сообщалось, что пассажиров со всех станций метро в Алматы эвакуировали