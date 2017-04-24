Суд вынес приговор духовному лидеру религиозной секты Орда

В итоге отделалась всего лишь штрафом в тридцать тысяч рублей. Почему псевдоцелительница не собирается прекращать свои сеансы, узнавал Игорь Крупчинов.

Ирина Садыкова во время оглашения приговора, была очень сдержанна. Казалось даже, что она признала вину и раскаялась.

Но оказавшись вне стен суда, женщина дала понять, с формулировками следователя, экспертов, прокурора и судьи не согласна. Человек, по собственному убеждению, наделенный даром Божьим, по материалам прокуратуры просто ставила адептам организации несуществующие диагнозы. А потом их лечила.

Сеансы напоминали то ли языческие ритуалы, то ли сектансткие обряды. Людей били плеткой, очищали священным огнем, окуривали травами, заговаривали молитвами собственного сочинения.

Главным ритуалом адепты считали посещение якобы святых мест, поездки стоили недешево. Последователям регулярно напоминали, что уход из секты, может закончиться смертью, от неизличимой болезни, например, или несчастного случая. Внушение довело некоторых клиентов до психиатрической больницы.

Потерпевшими в подобных делах могли стать десятки, а то и сотни человек. Проблема в том, что таковыми они себя не считают. Заявления на псевдоцелителей, как правило, пишут родные жертв такого внушения.

Ирине Садыковой грозил тюремный срок, но суд учел смягчающие обстоятельства и назначил штраф. Впрочем, гуманное отношение к себе подсудимая не оценила.