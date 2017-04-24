В Петербурге из-за аварии на подстанции обесточен Приморский район

«Произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора. Возгорания и пострадавших среди персонала нет. Причины технологического нарушения устанавливаются», — отметили в компании.

Как сообщили в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада, авария на подстанции 220 кВ на проспекте Испытателей произошла в 18.04.

«Из-за аварии на подстанции на проспекте Испытателей произошло аварийное отключение электроэнергии», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада, по уточненной информации, предварительно в результате отключения оборудования без электроэнергии остались 14 жилых домов, 10 частных домостроений, один торговый центр и одна котельная.

В настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме.