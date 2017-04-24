В Петербурге из-за аварии на подстанции обесточен Приморский район
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Часть жителей Приморского района Петербурга осталась без электроэнергии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Часть жителей Приморского района Петербурга осталась без электроэнергии
«Из-за аварии на подстанции на проспекте Испытателей произошло аварийное отключение электроэнергии», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС
«Произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора. Возгорания и пострадавших среди персонала нет. Причины технологического нарушения устанавливаются», — отметили в компании.
Как сообщили в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС
В настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме.