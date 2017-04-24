В Екатеринбурге пенсионерка разбила очки фельдшеру «скорой». Медик ответил пощечиной
Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства инцидента между фельдшером бригады скорой медицинской помощи и пожилой
Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства инцидента между фельдшером бригады скорой медицинской помощи и пожилой
Как сообщили Накануне.RU в
Прокуратура даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала.