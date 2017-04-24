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22:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге пенсионерка разбила очки фельдшеру «скорой». Медик ответил пощечиной

Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства инцидента между фельдшером бригады скорой медицинской помощи и пожилой женщиной-пациенткой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в воскресенье, 23 апреля 2017 г., на квартиру в доме по ул. Пальмиро Тольятти к 83-летней пациентке выехала бригада скорой медицинской помощи. При оказании медицинской помощи пожилая женщина ударила фельдшера, при этом разбив ему очки. На что 32-летний фельдшер ответил ударом ладони по щеке пенсионерки.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала.

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