В Екатеринбурге пенсионерка разбила очки фельдшеру «скорой». Медик ответил пощечиной

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в воскресенье, 23 апреля 2017 г., на квартиру в доме по ул. Пальмиро Тольятти к 83-летней пациентке выехала бригада скорой медицинской помощи. При оказании медицинской помощи пожилая женщина ударила фельдшера, при этом разбив ему очки. На что 32-летний фельдшер ответил ударом ладони по щеке пенсионерки.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала.