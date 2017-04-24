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22:03 (мск), источник: Интерфакс

Взорвавшаяся в Дагестане граната выпала из рук одного из детей

Находившиеся в компьютерном клубе взрослые, скорее всего, не успели забрать у школьников опасный предмет.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Взорвавшуюся в компьютерном клубе в Цумадинском районе Дагестана гранату школьник нашел возле реки Гадиринка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского МВД.

Сегодня в 14:15 подросток 2003 года рождения нашел возле реки Гадиринка гранату неустановленного образца и передал однокласснику, у которого она выпала из рук и закатилась под стол. В результате произошел взрыв, один человек скончался и 11 человек пострадали
Собеседник агентства
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Представитель пресс-службы МВД по республике Дагестан опроверг информацию о том, что подросток, который принес в компьютерный зал гранату, задержан. В пресс-службе управления СК РФ по Дагестану агентству уточнили, что с этим подростком «с участием психологов работают следователи».

В свою очередь зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил агентству, что в момент, когда дети игрались с гранатой, в помещении находилось несколько молодых людей, которые по каким-то причинам не успели забрать у детей опасный предмет.

Известно, что мальчик зашел в помещение с гранатой, они со сверстниками передавали ее друг другу. Взрослые ребята тоже находились здесь, но, по предварительным данным, они не предприняли каких-либо действий, чтобы предотвратить произошедшее. Пока это вся достоверная информация
Рамазан Джафаров
Зампредседателя правительства Дагестана

Ранее он сообщал, что, по одной из версий, гранату в компьютерный зал принес не ребенок, а 20-летний молодой человек.

По данным следствия, в понедельник в 14:00 в селении Агвали в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних, один из которых от полученных ранений погиб.

Директор Агвалинской школы Шамиль Абакаров, сообщил «Интерфаксу, что четверо пострадавших — школьники, а шесть — предположительно, студенты.

Возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Комментарии
1
Сергей Смирнофф
Скоро в Дагестане будут вводить режим КТО для несовершеннолетних
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Взрыв гранаты в школе: 1 школьник погиб, 11 — ранены
16:42 (мск)© Ньюстюб
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