Семье американца, погибшего в Донбассе, не хватает денег на его похороны

Брат погибшего Мэттью Стоун разместил на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на ресурс по сбору пожертвований. Как следует из публикации, размещенной от имени другого человека, Мэттью в последнее время не работал и сейчас «у него нет ресурсов, чтобы справиться с этой трагедией».

Так, брату погибшего предстоит поехать в Аризону, где живет их мать, чтобы поддержать ее. Кроме того, деньги потребуются для возвращения домой тела погибшего и организации похорон.

«Джо Стоун был героем. Один из тех редких людей, чья самоотверженность и храбрость делают этот мир лучше», — отмечается в публикации.

За сутки с момента запуска кампании из требуемых 5 тысяч долларов США собрано 3570 долларов.

В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. По словам замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, тело погибшего члена мониторинговой миссии было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.