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09:21 (мск), источник: Вести - Калининград

Пожар в Калининграде на улице Новгородской. Есть пострадавшие

24 апреля в 20.04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Новгородской города Калининграда.

Произошло возгорание нежилого одноэтажного здания. При этом имеются пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области. О количестве пострадавших и состоянии их здоровья пока не сообщается. Информация уточняется.

Для ликвидации пожара привлечены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

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