Пожар в Калининграде на улице Новгородской. Есть пострадавшие
24 апреля в 20.04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Новгородской города Калининграда.
24 апреля в 20.04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Новгородской города Калининграда.
Произошло возгорание нежилого одноэтажного здания. При этом имеются пострадавшие. Об этом сообщает
Для ликвидации пожара привлечены пожарные расчеты
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.