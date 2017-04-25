Пожар в Калининграде на улице Новгородской. Есть пострадавшие

Произошло возгорание нежилого одноэтажного здания. При этом имеются пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области. О количестве пострадавших и состоянии их здоровья пока не сообщается. Информация уточняется.

Для ликвидации пожара привлечены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.