У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло недалеко от берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло недалеко от берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 21.38 понедельника по времени UTC (00.38 вторника мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к западу от города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.