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03:03 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло недалеко от берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 21.38 понедельника по времени UTC (00.38 вторника мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к западу от города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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