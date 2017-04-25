У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение было зафиксировано в 21.38 понедельника по времени UTC (00.38 вторника мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к западу от города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.