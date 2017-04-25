В Мексике неизвестные украли контейнер с источником радиации
В девяти регионах страны объявлена тревога.
В девяти регионах страны объявлена тревога.
МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Управление гражданской обороны Мексики в понедельник объявило тревогу в девяти регионах страны
Контейнер принадлежит компании, выполняющей работы по неразрушающему контролю. Устройство, используемое в промышленной радиографии, находилось в автомобиле, который был угнан в муниципалитете
В феврале 2017 года в Мексике произошел аналогичный случай. Тогда контейнер с радиоактивными материалами удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи в штате Гуанахуато в центральной части страны.