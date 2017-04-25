В Мексике неизвестные украли контейнер с источником радиации

МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Управление гражданской обороны Мексики в понедельник объявило тревогу в девяти регионах страны из-за кражи контейнера с радиоактивными материалами. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

Контейнер принадлежит компании, выполняющей работы по неразрушающему контролю. Устройство, используемое в промышленной радиографии, находилось в автомобиле, который был угнан в муниципалитете Сан-Педро-Тлакепаке в западном штате Халиско.