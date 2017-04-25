Два человека погибли в ходе протестов в Венесуэле
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Два человека погибли и семь получили ранения в ходе акций протеста в штатах Мерида и Баринас в Венесуле, сообщает в понедельник издание El Nacional.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Два человека погибли и семь получили ранения в ходе акций протеста в штатах Мерида и Баринас в Венесуле, сообщает в понедельник издание El Nacional.
Обе жертвы скончались в результате огнестрельных ранений, однако кто осуществил выстрелы, не сообщается. В обоих штатах возбуждены уголовные дела.
Протесты в Венесуэле продолжаются с начали апреля. Демонстранты требуют отставки президента Николаса Мадуро, полного восстановления прав парламента, большинство в котором составляют представители оппозиции, а также восстановления экономики страны.
По подсчетам СМИ, жертвами столкновений с полицией за три недели стали не менее 20 человек.