Два человека погибли в ходе протестов в Венесуэле

Обе жертвы скончались в результате огнестрельных ранений, однако кто осуществил выстрелы, не сообщается. В обоих штатах возбуждены уголовные дела.

Протесты в Венесуэле продолжаются с начали апреля. Демонстранты требуют отставки президента Николаса Мадуро, полного восстановления прав парламента, большинство в котором составляют представители оппозиции, а также восстановления экономики страны.

По подсчетам СМИ, жертвами столкновений с полицией за три недели стали не менее 20 человек.