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04:56 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли в ходе протестов в Венесуэле

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Два человека погибли и семь получили ранения в ходе акций протеста в штатах Мерида и Баринас в Венесуле, сообщает в понедельник издание El Nacional.

Источник: AP 2017
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Обе жертвы скончались в результате огнестрельных ранений, однако кто осуществил выстрелы, не сообщается. В обоих штатах возбуждены уголовные дела.

Протесты в Венесуэле продолжаются с начали апреля. Демонстранты требуют отставки президента Николаса Мадуро, полного восстановления прав парламента, большинство в котором составляют представители оппозиции, а также восстановления экономики страны.

По подсчетам СМИ, жертвами столкновений с полицией за три недели стали не менее 20 человек.

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