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05:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В американском штате Орегон убита россиянка

Власти американского штата Орегон установили, что жертвой совершенного накануне убийства в округе Бентон, стала гражданка России, 27-летняя Анна Репкина, сообщает AP.

Анна Репкина прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта, сообщают власти Бентона.

В труднодоступной местности в штате Орегон на прошлой неделе было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в затылок.

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По подозрению в убийстве задержан местный 27-летний житель Уильям Харгроув.

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