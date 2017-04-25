В американском штате Орегон убита россиянка
Власти американского штата Орегон установили, что жертвой совершенного накануне убийства в округе Бентон, стала гражданка России, 27-летняя Анна Репкина, сообщает AP.
Власти американского штата Орегон установили, что жертвой совершенного накануне убийства в округе Бентон, стала гражданка России, 27-летняя Анна Репкина, сообщает AP.
Анна Репкина прилетела в
В труднодоступной местности в штате Орегон на прошлой неделе было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в затылок.
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По подозрению в убийстве задержан местный 27-летний житель Уильям Харгроув.