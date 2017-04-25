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11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Автоледи на Subaru влетела в забор и ель после столкновения с иномаркой (фото)

24 апреля на Комсомольском проспекте водитель седана Toyota Corona Premio протаранил автоледи на Subaru Legacy, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

Автоледи на Subaru влетела в забор и ель после столкновения с иномаркой, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Авария произошла 24 апреля на Комсомольском проспекте. Водитель седана Toyota Corona Premio двигаясь по Комсомольскому проспекту и свернул на улицу Ленина чтобы продолжить движение в сторону железнодорожного вокзала, но не пропустил встречный седан Subaru Legacy, которым управляла девушка.

«От удара в автомобилях сработали подушки безопасности, Субару заехал на аллею и ударился о забор и ёлку, а “Премку” с выбитым колесом развернуло поперёк дороги, и автомобиль передней частью тоже оказался на тротуаре», — говорится в сообщении.

Водители не пострадали.

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