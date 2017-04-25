В Перми бывшего чиновника приговорили к 8 годам в колонии

Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из участников группы, которая присвоила 89 объектов муниципальной собственности на сумму более 35 млн рублей.

Мужчину признали виновным по 50 эпизодам мошенничества.

«Осужденный являлся одним из участников группы, организованной жителем Перми в 2008 году. Всего группа состояла из четырех человек, целью которой было незаконное обогащение, за счет совершения сделок с объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Обвиняемый раньше занимал должность на муниципальной службе. Он знал порядок и специфику регистрации прав на недвижимость. В преступной группе он оказывал юридическую помощь в оформлении незаконных сделок.

«В его обязанности входило поиск объектов преступного посягательства (земельных участков) и лиц ведущих асоциальный образ жизни, а также контроль за ходом сделки, продажа земли и получение денежных средств», — поясняют в прокуратуре.

Мошенники предоставляли в Росреестр по Пермскому краю поддельные документы на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки в Перми. Затем они оформляли их на подставных лиц и перепродавали. Прибыль делили между собой.

Действовала группа до 2013 года. Мошенники успели провернуть сделки на 89 объектов недвижимости (кадастровая стоимость более 35 млн рублей).

Суд приговорил экс-чиновника к 8 годам лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии общего режима.

На все земельные участки, полученные мошенниками, наложен арест.

Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделили в отдельное производство, расследование по которому продолжается.