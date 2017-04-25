Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Судья Еськов объяснил свои решения в матче «Зенит» — «Урал»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми бывшего чиновника приговорили к 8 годам в колонии

Преступная группа присвоили 89 муниципальных земельных участков.

Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из участников группы, которая присвоила 89 объектов муниципальной собственности на сумму более 35 млн рублей.

Мужчину признали виновным по 50 эпизодам мошенничества.

«Осужденный являлся одним из участников группы, организованной жителем Перми в 2008 году. Всего группа состояла из четырех человек, целью которой было незаконное обогащение, за счет совершения сделок с объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Обвиняемый раньше занимал должность на муниципальной службе. Он знал порядок и специфику регистрации прав на недвижимость. В преступной группе он оказывал юридическую помощь в оформлении незаконных сделок.

«В его обязанности входило поиск объектов преступного посягательства (земельных участков) и лиц ведущих асоциальный образ жизни, а также контроль за ходом сделки, продажа земли и получение денежных средств», — поясняют в прокуратуре.

Мошенники предоставляли в Росреестр по Пермскому краю поддельные документы на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки в Перми. Затем они оформляли их на подставных лиц и перепродавали. Прибыль делили между собой.

Действовала группа до 2013 года. Мошенники успели провернуть сделки на 89 объектов недвижимости (кадастровая стоимость более 35 млн рублей).

Суд приговорил экс-чиновника к 8 годам лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии общего режима.

На все земельные участки, полученные мошенниками, наложен арест.

Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделили в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Не изводите себя диетами. Гинеколог о том, что влияет на женское здоровье
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
РФ возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь