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07:11 (мск), источник: Om1.ru

У омича в пожаре сгорели баня, гараж, сарай и снегоход

Огонь полыхал на площади 130 квадратных метров.

Вчера утром на Левом берегу в Омске произошел пожар на участке в частном секторе на улице Прибрежной. Сообщение о возгорании поступило утром, около 7:45.

Спасателей вызвали слишком поздно, на момент их прибытия огонь уже пожирал баню, сарай, гараж и летнюю кухню, которые были возведены на участке, общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пламя еще не перешло на жилой дом, но это вот-вот могло произойти. 20 пожарных через час смогли остановить распространение огня, а полностью потушить пожар удалось только в 11:23, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Огонь уничтожил все придомовые постройки, которые восстановить уже невозможно. Также сгорел дотла и дорогой снегоход, стоявший в гараже. Однако пожарные спасли от огня дом, который хозяин оценил в 4 миллиона рублей.

В настоящее время устанавливается материальный ущерб и выясняется причина возгорания.

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