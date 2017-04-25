У омича в пожаре сгорели баня, гараж, сарай и снегоход
Огонь полыхал на площади 130 квадратных метров.
Огонь полыхал на площади 130 квадратных метров.
Вчера утром на Левом берегу в Омске произошел пожар на участке в частном секторе на улице Прибрежной. Сообщение о возгорании поступило утром, около 7:45.
Спасателей вызвали слишком поздно, на момент их прибытия огонь уже пожирал баню, сарай, гараж и летнюю кухню, которые были возведены на участке, общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пламя еще не перешло на жилой дом, но это
Огонь уничтожил все придомовые постройки, которые восстановить уже невозможно. Также сгорел дотла и дорогой снегоход, стоявший в гараже. Однако пожарные спасли от огня дом, который хозяин оценил в 4 миллиона рублей.
В настоящее время устанавливается материальный ущерб и выясняется причина возгорания.