В Перми осудили сотрудников строительной фирмы за смерть работника

Три сотрудника строительной фирмы отправятся в колонию-поселение за смерть рабочего. Пермский районный суд признал виновными прораба, главного механика и бригадира участка по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

24 февраля прошлого года на стройке в селе Фролы на рабочего рухнуло кирпичное ограждение балкона с 7 этажа. Мужчина погиб на месте.

Причиной ЧП стало неправильная установка консоли электролебедки.

Ответственными за соблюдением правил безопасности при ведении строительных работ были три человека.

«Суд приговорил прораба и бригадира участка к 1 году лишения свободы, главного механика к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Кроме того, все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной со строительством, сроком на 2 года.