В Перми осудили сотрудников строительной фирмы за смерть работника
Прораба, бригадира и механика приговорили к лишению свободы.
Прораба, бригадира и механика приговорили к лишению свободы.
Три сотрудника строительной фирмы отправятся в
24 февраля прошлого года на стройке в селе Фролы на рабочего рухнуло кирпичное ограждение балкона с 7 этажа. Мужчина погиб на месте.
Причиной ЧП стало неправильная установка консоли электролебедки.
Ответственными за соблюдением правил безопасности при ведении строительных работ были три человека.
«Суд приговорил прораба и бригадира участка к 1 году лишения свободы, главного механика к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Кроме того, все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной со строительством, сроком на 2 года.