Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Россиян освободят от проверок счетчиков
Надежда Ручка ждет первенца
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА
Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука — сложный момент
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
08:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили сотрудников строительной фирмы за смерть работника

Прораба, бригадира и механика приговорили к лишению свободы.

Три сотрудника строительной фирмы отправятся в колонию-поселение за смерть рабочего. Пермский районный суд признал виновными прораба, главного механика и бригадира участка по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

24 февраля прошлого года на стройке в селе Фролы на рабочего рухнуло кирпичное ограждение балкона с 7 этажа. Мужчина погиб на месте.

Причиной ЧП стало неправильная установка консоли электролебедки.

Ответственными за соблюдением правил безопасности при ведении строительных работ были три человека.

«Суд приговорил прораба и бригадира участка к 1 году лишения свободы, главного механика к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Кроме того, все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной со строительством, сроком на 2 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Границы дозволенного: 6 ошибок, которые совершают 99% женщин. Психолог
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
РФ возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь