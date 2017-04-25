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06:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На путепроводе через М5 в сторону Уфы из Зинино произошло ДТП

По сообщениям из соцсетей, на участке путепровода через М5 в сторону города из Зинино уже долгое время торчал разделитель, что представляло большую опасность.

В плохую погоду торчащего разделителя не было видно.

Также сообщается, что с водитель передвигался один и в ДТП получил «ни царапины».

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