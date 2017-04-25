На путепроводе через М5 в сторону Уфы из Зинино произошло ДТП

На путепроводе через М5 в сторону Уфы из Зинино произошло ДТП

По сообщениям из соцсетей, на участке путепровода через М5 в сторону города из Зинино уже долгое время торчал разделитель, что представляло большую опасность.