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08:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские волонтеры разыскивают пропавшего рыбака с татуировкой на руке (фото)

52-летний Игорь Захаров пропал 21 апреля в районе озера Чаны, информация размещена в группе «ВКонтакте» поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Новосибирские волонтеры разыскивают пропавшего рыбака, информация размещена в группе «ВКонтакте» поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

52-летний Игорь Захаров пропал 21 апреля. «Около 22 часов выходил на связь в районе озера Чаны и с тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры.

Приметы: рост 176 см, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие. У мужчины на кисти правой руки размещена тату в виде компаса.

Был одет: куртка серо-песочного цвета, черные штаны.

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