Новосибирские волонтеры разыскивают пропавшего рыбака с татуировкой на руке (фото)

Новосибирские волонтеры разыскивают пропавшего рыбака, информация размещена в группе «ВКонтакте» поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

52-летний Игорь Захаров пропал 21 апреля. «Около 22 часов выходил на связь в районе озера Чаны и с тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры.

Приметы: рост 176 см, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие. У мужчины на кисти правой руки размещена тату в виде компаса.