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07:09 (мск), источник: Kazinform

Установлена личность сообщившего о бомбе в метро Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы установила личность сообщившего о бомбе в метро, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДВД города.

Источник: Kazinform

«Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании — это несовершеннолетний житель города Сарканд, который совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганских побуждений», — сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

Следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 273 УК РК) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины.

Напомним, вчера около 19 часов в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Полицейские и службы ЧС эвакуировали всех пассажиров со всех станций Алматинского метрополитена.

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