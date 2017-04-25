Установлена личность сообщившего о бомбе в метро Алматы

«Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании — это несовершеннолетний житель города Сарканд, который совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганских побуждений», — сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

Следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 273 УК РК) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины.

Напомним, вчера около 19 часов в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Полицейские и службы ЧС эвакуировали всех пассажиров со всех станций Алматинского метрополитена.