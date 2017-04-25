Полиция закрыла станцию метро в Екатеринбурге
В утренний час пик.
В утренний час пик.
Утром 25 апреля около 8.35 в метро Екатеринбурга объявили о закрытии по техническим причинам станции «Уральская». Поезда следовали мимо нее без остановки, передают очевидцы.
Как сообщил «Уралинформбюро» начальник
Ранее, по данным Life, екатеринбургская подземка провалила тест ФСБ на антитеррористическую защищенность, проводившийся в марте в преддверии мундиаля-2018. Сотрудники спецслужб с муляжами взрывных устройств беспрепятственно проникли на станции. Результаты проверки лягут на стол зампреду правительства РФ Игорю Шувалову.
Стоит добавить, что спецслужбы усилили внимание к транспортным объектам после трагедии 3 апреля 2017 года в метро