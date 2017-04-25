9-летний мальчик сломал позвоночник под колесами «Тойоты», сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, в 17:30 часов вечера. 25-летний водитель автомобиля Toyota Chaser двигался по улице Колонды со стороны улицы Светлановская в сторону Красного проспекта. Около дома № 28 по улице 2-ой Шевцовой он сбил 9-летнего мальчика — ребенок проходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. .

Мальчик был доставлен в больницу, сотрудники медицинского учреждения предварительно диагностировали у него перелом позвоночника.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.