Патрульных полицейских осудили за превышение власти в Таразе

Сообщается, что инцидент произошел 31 октября 2016 года около 21.00. Старший сержант полиции С. Б и сержант полиции Х. Ж. совершили преступление по статье 362 части 4 пункта 3 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевших П. Л., Ч. Л., Н. С. и К. Л., В свою очередь, Г. Н. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 191 части 3 «Грабеж», то есть похитил у потерпевших денежные средства на сумму 1,361 миллиона тенге. В итоге, все трое осуждены на три года, семь месяцев и 28 лет лишения свободы. При этом, Г. Н. назначенное наказание в виде лишения свободы определено условно.

Стоит отметить, что С. Б. и Х. Ж. также приговорены к конфискации имущества добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должность в государственной службе, а также лишены специального звания.