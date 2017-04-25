Лжеэлектрик ограбил квартиру в Иркутске

Полицейские задержали 30-летнего уроженца Байкальска, подозреваемого в разбойном нападении на семью в Иркутске. Как сообщает 25 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в конце марта к правоохранителям обратилась 57-летняя жительница дома на ул. Сурикова. Женщина заявила, что неизвестный в маске, угрожая ножом ей и ее сыну, похитил из их квартиры имущество и деньги на общую сумму более 40 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник позвонил по домофону, представился мастером электросетей и попросил открыть ему дверь. Ворвавшись в жилище, он, угрожая ножом, связал 19-летнего сына хозяйки квартиры и начал искать в доме ценности. В этот момент домой вернулась владелица жилплощади, у которой нападавший также под угрозой применения ножа отобрал деньги, после чего скрылся.

Правоохранители выяснили приметы подозреваемого, провели подворовый обход, опросили соседей потерпевших и возможных свидетелей нападения. Через несколько дней по подозрению в разбое был задержан 30-летний уроженец Байкальска, ранее судимый за аналогичное преступление. Он дал признательные показания и выдал часть похищенного имущества.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.