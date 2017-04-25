Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Россиян освободят от проверок счетчиков
О чем может рассказать игра ребенка
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Судья Еськов объяснил свои решения в матче «Зенит» — «Урал»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Полюс холода
09:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лжеэлектрик ограбил квартиру в Иркутске

Полицейские задержали лжеэлектрика, совершившего разбойное нападение на квартиру в Иркутске.

Полицейские задержали 30-летнего уроженца Байкальска, подозреваемого в разбойном нападении на семью в Иркутске. Как сообщает 25 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в конце марта к правоохранителям обратилась 57-летняя жительница дома на ул. Сурикова. Женщина заявила, что неизвестный в маске, угрожая ножом ей и ее сыну, похитил из их квартиры имущество и деньги на общую сумму более 40 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник позвонил по домофону, представился мастером электросетей и попросил открыть ему дверь. Ворвавшись в жилище, он, угрожая ножом, связал 19-летнего сына хозяйки квартиры и начал искать в доме ценности. В этот момент домой вернулась владелица жилплощади, у которой нападавший также под угрозой применения ножа отобрал деньги, после чего скрылся.

Правоохранители выяснили приметы подозреваемого, провели подворовый обход, опросили соседей потерпевших и возможных свидетелей нападения. Через несколько дней по подозрению в разбое был задержан 30-летний уроженец Байкальска, ранее судимый за аналогичное преступление. Он дал признательные показания и выдал часть похищенного имущества.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
В Японии рассказали о жизни подаренного Путиным кота Мира
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь