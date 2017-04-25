В Лысьве из-за предприятия погибла рыба

Прокуратура Лысьвы проверила сообщение и массовой гибели рыбы из-за действий ООО «Лысьва-теплоэнерго».

«Установлено, что в сточных водах теплоэлектроцентрали, эксплуатируемой промышленным предприятием, превышены нормативы выброса загрязняющих веществ (медь, цинк, хлориды, сульфаты). Данный факт подтверждается протоколом результатов количественного химического анализа проб воды», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Виновным признали начальника участка химводоочистки теплоэлектроцентрали. Предприятие привлекло его к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура направила материалы проверки в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для привлечения виновных лиц к административной ответственности.