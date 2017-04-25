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08:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьве из-за предприятия погибла рыба

В сточных водах оказались медь, цинк, хлориды и сульфаты.

Источник: Reuters

Прокуратура Лысьвы проверила сообщение и массовой гибели рыбы из-за действий ООО «Лысьва-теплоэнерго».

«Установлено, что в сточных водах теплоэлектроцентрали, эксплуатируемой промышленным предприятием, превышены нормативы выброса загрязняющих веществ (медь, цинк, хлориды, сульфаты). Данный факт подтверждается протоколом результатов количественного химического анализа проб воды», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Виновным признали начальника участка химводоочистки теплоэлектроцентрали. Предприятие привлекло его к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура направила материалы проверки в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

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