В ДТП на ул. Молокова мотоциклист врезался в Honda
Байкера госпитализировали.
Байкера госпитализировали.
Молодой мотоциклист получил тяжелые травмы в результате аварии на ул. Молокова. Инцидент произошел вечером 24 апреля в районе дома № 62 на ул. Молокова. Фотографии опубликованы в социальных сетях.
По данным ГИБДД, 25-летний
В результате аварии оба водителя пострадали, мотоциклиста госпитализировали.
Отметим, официальное открытие мотосезона в Красноярске намечено на 29 апреля, однако первые мотоциклисты появились на дорогах города еще в конце марта.