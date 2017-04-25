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09:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ДТП на ул. Молокова мотоциклист врезался в Honda

Байкера госпитализировали.

Молодой мотоциклист получил тяжелые травмы в результате аварии на ул. Молокова. Инцидент произошел вечером 24 апреля в районе дома № 62 на ул. Молокова. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

По данным ГИБДД, 25-летний водитель-мужчина автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны ул. Шахтеров в направлении ул. Батурина, при развороте не предоставил преимущества 21-летнему байкеру на Suzuki.

В результате аварии оба водителя пострадали, мотоциклиста госпитализировали.

Отметим, официальное открытие мотосезона в Красноярске намечено на 29 апреля, однако первые мотоциклисты появились на дорогах города еще в конце марта.

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