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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неизвестные бросили собак на полтора месяца в погребе: некоторые умерли от истощения

Сегодня жители Новосибирска написали заявления в полицию — просят разыскать и наказать живодера, который похитил их собак и морил их голодом.

Источник: Вести - Новосибирск

Люди уверены, над животными издевалась бывшая соседка, выпускница ветеринарного колледжа.

О том, как собак спасали, и почему они не единственные жертвы — репортаж корреспондента «Вестей» Яны Бугаковой.

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