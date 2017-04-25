Неизвестные бросили собак на полтора месяца в погребе: некоторые умерли от истощения

Неизвестные бросили собак на полтора месяца в погребе: некоторые умерли от истощения

Сегодня жители Новосибирска написали заявления в полицию — просят разыскать и наказать живодера, который похитил их собак и морил их голодом.