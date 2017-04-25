В Пермском крае ищут тело мужчины, утонувшего в реке Сылва

Тело утонувшего мужчины ищут в Пермском крае. 22 апреля Ильдар Султанов шёл из села Троица в посёлок Ильича и провалился под лёд. Местные жители, сотрудники МЧС, волонтёры ищут тело уже третий день с утра до вечера. Пока удалось обнаружить только рюкзак и сапог.

Волонтёры пишут, что для поисков не хватает лодок, особенно оснащённых эхолотами. Им сейчас требуется любая помощь, они просят присоединиться мужчин. Поиски начинаются ежедневно в 8:00 в Троице около переправы.