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07:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске поймали предполагаемого убийцу покупателя в алкомаркете

Решается вопрос об аресте.

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в алкомаркете «Красное и Белое» на улице Петра Столыпина. Им оказался 46-летний местный житель, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено вечером 20 апреля 2017 года. Двое покупателей повздорили, и один из них вонзил нож в грудь другому. Злоумышленник скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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