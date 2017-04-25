В Челябинске поймали предполагаемого убийцу покупателя в алкомаркете

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в алкомаркете «Красное и Белое» на улице Петра Столыпина. Им оказался 46-летний местный житель, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено вечером 20 апреля 2017 года. Двое покупателей повздорили, и один из них вонзил нож в грудь другому. Злоумышленник скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.