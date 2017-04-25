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07:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Конфликт челябинки с врачом-педиатром перерос в уголовное дело

Недовольная выписанным рецептом женщина заперла медика в квартире.

Конфликт между пришедшей на вызов врачом-педиатром и матерью ребёнка в Челябинске стал поводом для возбуждения уголовного дела о незаконном лишении свободы, сообщают в региональном СУ СКР.

По данным следователей, жительница Ленинского района города 22 апреля вызвала врача для своей несовершеннолетней дочери. Недовольная выписанным рецептом, женщина отказалась выпускать медика из квартиры. После того, как врач позвонила диспетчеру и рассказала о проблеме, челябинка накинула ей на голову её же халат и вытолкнула из жилища. Вернувшись в больницу, педиатр почувствовала себя плохо и была доставлена в реанимацию с диагнозом «гипертонический криз».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Посягательство на жизнь и здоровье людей, которые каждый день спасают человеческие жизни, является просто недопустимым. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — отметили в следственном управлении.

Напомним, ранее другому жителю Челябинска, напавшему на участкового врача, предъявили обвинение сразу по двум статьям — «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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