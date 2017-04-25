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09:36 (мск), источник: Newslab.ru

Воспитателей детсада заподозрили в избиении малышей

Начальник городского управления образования сообщил, что воспитатели садика применяли «непедагогические меры воздействия».

Полиция разбирается в обстоятельствах причинения телесных повреждений воспитанникам одного из детских садов Канска.

В полицию обратился начальник городского управления образования. Руководитель сообщил, что воспитатели садика применяли «непедагогические меры воздействия».

Началась проверка, в которой участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники следствия и уголовного розыска. Родители потерпевших детей написали заявления.

Сейчас полицейские вместе с социальным педагогом работают в дошкольном заведении и продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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