Житель Приангарья отдал аферистам 154 000 рублей при покупке мотоцикла
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
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Как установили полицейские, на одном из популярных сайтов мужчина нашел объявление о продаже мотоцикла. С продавцом он договорился о предоплате в 154 тысячи рублей. После того, как покупатель перевел деньги, владелец байка перестал выходить на связь.
Полицейские установили, что абонентский номер предполагаемого афериста, «продававшего мотоцикл», зарегистрирован в Самарской области.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Напомним, что на днях братчанин лишился более 300 тысяч рублей при покупке джипа через интернет.