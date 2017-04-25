Житель Приангарья отдал аферистам 154 000 рублей при покупке мотоцикла

В Усть-Куте 28-летний местный житель перевёл мошенникам более 150 тысяч рублей при покупке мотоцикла, сообщает пресс-служба МВД региона.

Как установили полицейские, на одном из популярных сайтов мужчина нашел объявление о продаже мотоцикла. С продавцом он договорился о предоплате в 154 тысячи рублей. После того, как покупатель перевел деньги, владелец байка перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что абонентский номер предполагаемого афериста, «продававшего мотоцикл», зарегистрирован в Самарской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на днях братчанин лишился более 300 тысяч рублей при покупке джипа через интернет.