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09:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Житель Приангарья отдал аферистам 154 000 рублей при покупке мотоцикла

Возбуждено уголовное дело.

В Усть-Куте 28-летний местный житель перевёл мошенникам более 150 тысяч рублей при покупке мотоцикла, сообщает пресс-служба МВД региона.

Как установили полицейские, на одном из популярных сайтов мужчина нашел объявление о продаже мотоцикла. С продавцом он договорился о предоплате в 154 тысячи рублей. После того, как покупатель перевел деньги, владелец байка перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что абонентский номер предполагаемого афериста, «продававшего мотоцикл», зарегистрирован в Самарской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на днях братчанин лишился более 300 тысяч рублей при покупке джипа через интернет.

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