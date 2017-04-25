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09:37 (мск), источник: Губерния онлайн

За пьяную езду жителя Хабаровского края отправили в колонию

В Ванинском районе осудили 25-летнего мужчину. Жителя Советско-Гаванского района признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее фигуранта дважды судили за подобное нарушение. Сначала его привлекли к административной ответственности, а потом — к уголовной. При рассмотрении дела этот факт был учтен. Суд решил, что исправление фигуранта невозможно без изоляции от общества.

В итоге его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. К тому же его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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