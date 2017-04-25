За пьяную езду жителя Хабаровского края отправили в колонию

Ранее фигуранта дважды судили за подобное нарушение. Сначала его привлекли к административной ответственности, а потом — к уголовной. При рассмотрении дела этот факт был учтен. Суд решил, что исправление фигуранта невозможно без изоляции от общества.

В итоге его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. К тому же его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.