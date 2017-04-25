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08:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Иномарка опрокинулась в Ленинском районе

В результате пострадал водитель.

Аварию зафиксировали накануне, 24 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На улице Кольцевая водитель иномарки не справился с управлением. В результате машина вылетела за пределы дороги и перевернулась.

«Сидевший за рулем мужчина 1976 года рождения получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД города.

В ведомстве также отметили, что водительский стаж пострадавшего — 22 года и за последний год он не попадал в поле зрения инспекторов.

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