Иномарка опрокинулась в Ленинском районе
В результате пострадал водитель.
В результате пострадал водитель.
Аварию зафиксировали накануне, 24 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На улице Кольцевая водитель иномарки не справился с управлением. В результате машина вылетела за пределы дороги и перевернулась.
«Сидевший за рулем мужчина 1976 года рождения получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД города.
В ведомстве также отметили, что водительский стаж пострадавшего — 22 года и за последний год он не попадал в поле зрения инспекторов.