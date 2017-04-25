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08:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии женщина стала жертвой своего социального работника

В прокуратуру Калтасинского района обратилась 86-летняя местная жительница.

По материалам дела выяснилось, что женщина в июле 2016 года подарила своему социальному работнику жилой дом и земельный участок, взамен на то, что она будет ухаживать за ней.

Договор дарения был оформлен. После подписания документа женщина, ухаживающая за пенсионеркой, перестала что-либо делать по дому и помогать пенсионерке. В то же время, она успела заключить договор купли-продажи со своей дочерью.

По выяснению обстоятельств, судом было наложено ограничение на отчуждение указанных объектов. Вследствие чего, договор дарения признан незаконным. Все имущество перейдет обратно к пенсионерке.

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