В Башкирии женщина стала жертвой своего социального работника
В прокуратуру Калтасинского района обратилась 86-летняя местная жительница.
В прокуратуру Калтасинского района обратилась 86-летняя местная жительница.
По материалам дела выяснилось, что женщина в июле 2016 года подарила своему социальному работнику жилой дом и земельный участок, взамен на то, что она будет ухаживать за ней.
Договор дарения был оформлен. После подписания документа женщина, ухаживающая за пенсионеркой, перестала
По выяснению обстоятельств, судом было наложено ограничение на отчуждение указанных объектов. Вследствие чего, договор дарения признан незаконным. Все имущество перейдет обратно к пенсионерке.