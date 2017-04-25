Два ребенка пострадали в ДТП в Приморье

«На место происшествия прибыли сотрудники ГИБД и бригада “Скорой помощи”. Как выяснилось, 31-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Duet двигался со стороны поселка Раздольное в направлении Зарубино. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, затем машина опрокинулась и наехала на дерево», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В аварии пострадали четыре человека: водитель и трое пассажиров. Водитель направлен на амбулаторное лечение. Пассажиры — 29-летняя женщина, четырехлетняя девочка и девочка в возрасте восьми месяцев — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя. На момент происшествия его стаж вождения составил два года, в этом году он уже был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка», — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет проверка всех обстоятельств аварии.