Комсомольчанина признали живым благодаря вмешательству прокурора
Комсомольский пенсионер обратился в городскую прокуратуру с заявлением о защите социальных прав, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Комсомольский пенсионер обратился в городскую прокуратуру с заявлением о защите социальных прав, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Выяснилось, что ранее мужчина потерял паспорт, и
«Поскольку в связи с вышеуказанным обстоятельством для заявителя возможно наступление неблагоприятных правовых последствий, в частности, невозможности оформить инвалидность по состоянию здоровья, в защиту его интересов прокурор города обратился в суд с заявлением об аннулировании записи акта о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти», — говорится в сообщении
Требования прокурора были удовлетворены по решению суда, актовая запись о смерти аннулирована.