Комсомольчанина признали живым благодаря вмешательству прокурора

Выяснилось, что ранее мужчина потерял паспорт, и из-за этого под его именем в 2003 году был похоронен неизвестный. Тогда же в отделе ЗАГС Ленинского округа Комсомольска составили актовую запись о его смерти и выдали соответствующее свидетельство. На основании этой записи пенсионера сняли с регистрационного учета по месту жительства.

«Поскольку в связи с вышеуказанным обстоятельством для заявителя возможно наступление неблагоприятных правовых последствий, в частности, невозможности оформить инвалидность по состоянию здоровья, в защиту его интересов прокурор города обратился в суд с заявлением об аннулировании записи акта о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Требования прокурора были удовлетворены по решению суда, актовая запись о смерти аннулирована.