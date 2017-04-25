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09:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанина признали живым благодаря вмешательству прокурора

Комсомольский пенсионер обратился в городскую прокуратуру с заявлением о защите социальных прав, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Была проведена проверка.

Выяснилось, что ранее мужчина потерял паспорт, и из-за этого под его именем в 2003 году был похоронен неизвестный. Тогда же в отделе ЗАГС Ленинского округа Комсомольска составили актовую запись о его смерти и выдали соответствующее свидетельство. На основании этой записи пенсионера сняли с регистрационного учета по месту жительства.

«Поскольку в связи с вышеуказанным обстоятельством для заявителя возможно наступление неблагоприятных правовых последствий, в частности, невозможности оформить инвалидность по состоянию здоровья, в защиту его интересов прокурор города обратился в суд с заявлением об аннулировании записи акта о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Требования прокурора были удовлетворены по решению суда, актовая запись о смерти аннулирована.

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