Следователи ищут других жертв насильника и убийцы Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы

«Следственные органы СКР обращаются с просьбой к гражданам, кто мог пострадать от действий указанного обвиняемого, сообщить соответствующую информацию по следующим телефонам: 8 (34368)5−30−40, 8 (34368)5−30−04, 8 (34368)4−34−46. Также возможно обратиться непосредственно в следственный отдел по городу Верхняя Пышма», — сообщили УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела сыщиками получена оперативная информация о том, что обвиняемый мог совершить и ряд иных деяний, в том числе, преступления сексуального характера.

Как ранее писал УралПолит.Ru, 15 апреля насильник-рецидивист Алексей Фалькин лишил жизни 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы. Напав вечером на женщину, идущую в гости к подруге, он пригрозил ей ножом и, предположительно, применил к ней электрошокер. На площадке у двери в подвал, преступник, как полагает следствие, совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, после чего убил ее.

Поместив тело убитой в багажник своего авто, екатеринбуржец вывез его в лес в районе 329 километра Серовского тракта и закопал, после чего спокойно вернулся к себе домой. Позже, после задержания, преступник показал место, где похоронил жертву, а также спрятал нож, которым убил девушку.

В настоящее время Фалькин заключен под стражу на два месяца.