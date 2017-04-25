Десятилетняя девочка парализовала работу станции метро «Уральская»

Десятилетняя девочка забыла на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге детскую сумочку, из-за чего станцию метро пришлось закрыть и поезда следователи без остановки, сообщили 25 апреля «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На место выезжала группа саперов. Всего было эвакуировано 135 человек. Ничего взрывоопасного в сумочке найдено не было. В полиции призвали горожан быть внимательными и не оставлять свои вещи в общественном транспорте. Сейчас поезда уже ходят в обычном режиме.