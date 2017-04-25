Десятилетняя девочка парализовала работу станции метро «Уральская»
Ребенок забыл на станции детскую сумочку.
Ребенок забыл на станции детскую сумочку.
Десятилетняя девочка забыла на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге детскую сумочку,
На место выезжала группа саперов. Всего было эвакуировано 135 человек. Ничего взрывоопасного в сумочке найдено не было. В полиции призвали горожан быть внимательными и не оставлять свои вещи в общественном транспорте. Сейчас поезда уже ходят в обычном режиме.
Сейчас в метро Екатеринбурга действует усиление. Это вызвано недавним терактом в метро