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09:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Десятилетняя девочка парализовала работу станции метро «Уральская»

Ребенок забыл на станции детскую сумочку.

Десятилетняя девочка забыла на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге детскую сумочку, из-за чего станцию метро пришлось закрыть и поезда следователи без остановки, сообщили 25 апреля «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На место выезжала группа саперов. Всего было эвакуировано 135 человек. Ничего взрывоопасного в сумочке найдено не было. В полиции призвали горожан быть внимательными и не оставлять свои вещи в общественном транспорте. Сейчас поезда уже ходят в обычном режиме.

Сейчас в метро Екатеринбурга действует усиление. Это вызвано недавним терактом в метро Санкт-Петербурга. Добавим, что после теракта в уральской столице на время падал пассажиропоток.

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