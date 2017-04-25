Новосибирец ушел к другу за дисками и не вернулся

В Новосибирске молодой парень 2000 года рождения вышел на улицу в ночь с 20 на 21 апреля, чтобы взять у друга диски, но не дошел до него и домой не вернулся. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

С тех пор его местонахождение никому не известно. Владислав Камышенко — молодой парень ростом около 175−180 сантиметров среднего телосложения. Цвет глаз серо-голубой. Он был одет в чёрные спортивные штаны Reebok; черную ветровку с надписью Reebok и кеды Nike. Просьба звонить 8−905−958−35−28, если о местонахождении молодого человека что-либо известно.