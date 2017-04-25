Новосибирец ушел к другу за дисками и не вернулся
Молодой человек пропал ночью с 20 на 21 апреля.
Молодой человек пропал ночью с 20 на 21 апреля.
В Новосибирске молодой парень 2000 года рождения вышел на улицу в ночь с 20 на 21 апреля, чтобы взять у друга диски, но не дошел до него и домой не вернулся. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
С тех пор его местонахождение никому не известно. Владислав Камышенко — молодой парень ростом около 175−180 сантиметров среднего телосложения. Цвет глаз