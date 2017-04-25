Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА
Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука — сложный момент
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Полюс холода
09:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирец ушел к другу за дисками и не вернулся

Молодой человек пропал ночью с 20 на 21 апреля.

В Новосибирске молодой парень 2000 года рождения вышел на улицу в ночь с 20 на 21 апреля, чтобы взять у друга диски, но не дошел до него и домой не вернулся. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

С тех пор его местонахождение никому не известно. Владислав Камышенко — молодой парень ростом около 175−180 сантиметров среднего телосложения. Цвет глаз серо-голубой. Он был одет в чёрные спортивные штаны Reebok; черную ветровку с надписью Reebok и кеды Nike. Просьба звонить 8−905−958−35−28, если о местонахождении молодого человека что-либо известно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зелёная экономика. Какое будущее ждет Сибирь через 30 лет?
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
В Японии рассказали о жизни подаренного Путиным кота Мира
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь