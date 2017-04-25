В «Эйр Астана» прокомментировали возврат летевшего из Алматы в Актау самолета

25 апреля 2017 года самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы — Актау КС 857, вернулся в аэропорт вылета.

«Решение вернуться в аэропорт вылета было принято в качестве предосторожности в соответствии с международными процедурами безопасности. Посадка была произведена в штатном режиме. В данный момент авиакомпания проводит полный технический осмотр самолета и предпринимает все необходимые меры. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне. Безопасность является основным приоритетом авиакомпании», — сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

Причиной стал cбой в системе индикации уровня масла в двигателе.