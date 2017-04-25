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09:11 (мск), источник: Kazinform

В «Эйр Астана» прокомментировали возврат летевшего из Алматы в Актау самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В компании «Эйр Астана» прокомментировали возврат самолета Airbus А320neo, летевшего из Алматы в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

25 апреля 2017 года самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы — Актау КС 857, вернулся в аэропорт вылета.

«Решение вернуться в аэропорт вылета было принято в качестве предосторожности в соответствии с международными процедурами безопасности. Посадка была произведена в штатном режиме. В данный момент авиакомпания проводит полный технический осмотр самолета и предпринимает все необходимые меры. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне. Безопасность является основным приоритетом авиакомпании», — сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».

Причиной стал cбой в системе индикации уровня масла в двигателе.

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